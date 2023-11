Google risolve il bug di Android 14 sui Pixel: come fare l'aggiornamento "specializzato"

Si torna a parlare di Android 14 sui Pixel, ovvero gli smartphone di casa Google che attualmente sono tra i pochissimi aggiornati all'ultima versione del robottino verde. E stavolta non se ne parla in toni assolutamente positivi.

Qualche giorno fa abbiamo parlato dell'aggiornamento facoltativo che Google ha rilasciato proprio per risolvere tale problema, accessibile soltanto previa compilazione di un modulo Google e dialogo con il supporto ufficiale Pixel. Ora invece arriva una soluzione che non prevede alcuna richiesta.

Google la chiama soluzione "specializzata" e sostanzialmente si tratta del ripristino e aggiornamento all'ultima versione di Android 14 usando lo strumento per PC chiamato Pixel Repair.

Si tratta sostanzialmente di un tool, simile al glorioso ODIN per i Samsung (per chi è navigato come noi), che permette di effettuare backup (ove possibile), ripristino e aggiornamento dello smartphone anche se questo si trova in bootloop, ovvero si riavvia in continuazione.