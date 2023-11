Google risolve un grave bug tra Android Auto e VPN: controllate se avete il fix

Il problema nello specifico riguardava Android Auto in modalità wireless. Sembra infatti che tutti coloro che avessero attiva la VPN di Google One sul proprio dispositivo non potessero avviare correttamente Android Auto wireless.

Il problema si presentava per coloro che non avevano escluso Android Auto dal bypass della VPN quando attiva. Questo rendeva quindi impossibile la comunicazione wireless tra lo smartphone e il dispositivo in auto. Di conseguenza non era possibile avviare Android Auto. Il bug consisteva anche nel fatto che l'app Android Auto non comparisse nella lista delle app alle quali è possibile applicare l'eccezione se la VPN è attiva.

Diversi utenti hanno segnalato il problema consistente nell'impossibilità di assegnare un'eccezione ad Android Auto quando la connessione VPN fosse attiva. Ma per fortuna Google ci ha lavorato celermente e già ha rilasciato il fix.

Google in effetti ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l'app Google One, distribuito dal 26 ottobre in poi, con il quale l'app dovrebbe tornare a permettere di escludere dal bypass Android Auto con VPN attiva. Questo dovrebbe risolvere definitivamente il problema e permettere di usare Android Auto wireless anche con la VPN attivata.