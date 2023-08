Milioni di chilometri di strade non sono mappate: ora Google chiede aiuto agli utenti

Google Maps non è solo il navigatore più utilizzato e popolare al mondo (sapete come nascondere la vostra casa da Street View?), ma grazie a una serie di caratteristiche "social" ha sviluppato intorno a sé una comunità di utenti attivi che pubblicano foto e recensioni dei luoghi che visitano.

Sono le Local Guides, che a seconda del numero e qualità dei loro contributi vengono suddivise in vari livelli. Tutti potete essere Local Guides, basta condividere su Maps le proprie esperienze e ora Google ha richiesto aiuto ad alcune di loro per mappare le strade non ancora coperte dal servizio (ecco come salvare un itinerario).

Secondo la GrandeG infatti sono milioni i chilometri di strade che gli utenti non possono utilizzare su Maps perché semplicemente "non esistono", una situazione che ha un impatto enorme sull'economia locale e potenzialmente gravissimo in caso di risposta alle catastrofi. Questa situazione è particolarmente rilevante in alcune zone del mondo, come Africa, Asia e Sud America, e per questo Google ha lanciato Road Mapper, uno strumento che consente ad alcune Local Guides selezionate di aggiungere le strade direttamente alla mappa.