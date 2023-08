Perché alcune immagini su Google ora sono sfocate

Google ha da poco aggiornato SafeSearch , la funzione che rileva contenuti espliciti (pornografia, violenza, e altro non adatto a qualsiasi pubblico) nei risultati di Ricerca , con una nuova opzione che è stata attivata automaticamente per tutti , anche per chi avesse in precedenza disabilitato SafeSearch. Parliamo della sfocatura sulle immagini esplicite , che di fatto apparirà come nello screenshot qui sotto.

Tutti quei contenuti che vengono riconosciuti come sensibili sono automaticamente censurati. Per vederli comunque ci sono due modi: potete cliccare sull'immagine per ingrandirla, aprendo il riquadro sulla destra visibile anche qui sopra: lì troverete la voce "visualizza immagine", che cliccandoci sopra farà proprio questo. In questo modo però riuscirete a vedere una singola foto, non toglierete la "censura" su tutti i contenuti di questo tipo.

Per disabilitare completamente questa funzione di SafeSearch dovrete premere sul tasto omonimo, che è presente in alto a destra, sotto al vostro avatar: si aprirà così un menu a tendina dove potrete spegnere del tutto (off) il filtro di Google, oppure anche attivarlo per tutti i risultati espliciti, non solo le immagini.

A voi la scelta, noi non vi giudicheremo in ogni caso.