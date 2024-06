Google e Samsung hanno sconfitto Apple al suo stesso gioco

Un aspetto diventato sempre più importante nel mondo degli smartphone è quello del supporto software garantito dai vari produttori. Sin dalla notte dei tempi degli smartphone abbiamo sempre avuto la percezione che Apple avesse una marcia in più in questo ambito. Ma secondo le ultime novità emerse online questa percezione è destinata a cadere.

Forse non ve ne siete mai accorti, ma Apple non ha mai esplicitamente dichiarato per quanto tempo i suoi iPhone sarebbero stati supportati dal punto di vista software. In altre parole, Apple non si è mai impegnata ufficialmente a fornire aggiornamenti di sicurezza ai suoi iPhone per una durata minima di tempo.