Google ha cambiato marcia su Wear OS, anche grazie a Samsung

Google ha cambiato nettamente marcia nel contesto di Wear OS , il suo sistema operativo per dispositivi indossabili (ecco dove trovare i migliori smartwatch del momento ). Questo è avvenuto in misura maggiore dopo l'inizio della collaborazione con Samsung .

Per un lungo periodo Google non ha particolarmente curato l'aspetto software di Wear OS, quando ancora si chiamava Android Wear. Questo è vero soprattutto in termini di supporto software, visto che per lunghi periodi Wear OS non ha visto consistenti aggiornamenti. Da un paio d'anni ormai la musica è cambiata.

Dal lancio dei Galaxy Watch 4, avvenuto nel 2021, Samsung ha iniziato a collaborare con Google proprio sul fronte Wear OS, integrando il sistema operativo di Google sui suoi smartwatch.

Proprio nel 2021 arrivò Wear OS 3 come uno degli aggiornamenti più importanti per la storia del sistema operativo, basato su Android 11.

Con il lancio dei Galaxy Watch 6 lo scorso anno abbiamo visto invece arrivare Wear OS 4, basato su Android 13, il quale ha portato molte novità sia all'interfaccia grafica che alle funzionalità di sistema. E per questo 2024 vedremo Wear OS 5 basato su Android 14. Tali dettagli sono trapelati da quanto scovato da 9to5Google.

Vedere Wear OS 5 basato su Android 14 è particolarmente significativo perché potrebbe segnare una nuova frequenza di major update per Wear OS. Finora abbiamo visto un aggiornamento della versione di Android ogni due anni, ma con il lancio di Wear OS 5 l'anno successivo a Wear OS 4 la musica potrebbe cambiare.

Al momento non sono note quali saranno le novità principali di Wear OS 5. Ci aspettiamo che debutti a bordo dei Galaxy Watch 7, e poco dopo su Pixel Watch 3. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo novità su cosa ci attende con la nuova versione di Wear OS.