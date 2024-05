Google googlerà al posto nostro: ecco come funziona il nuovo motore di ricerca in arrivo quest'anno

Il risultato promette di aprire nuove possibilità per gli utenti, in modo estremamente semplice e intuitivo: ecco come.

Ecco quindi come si evolverà a breve Google Search, grazie proprio a un modello di Gemini cucito a misura per le ricerche web, che unisce le sue capacità multimodali e di pianificazione con i migliori algoritmi di ricerca di Google.

AI Overviews

La novità principale in merito alla combinazione di Gemini e Google Search si chiama AI Overviews, già in distribuzione per tutti gli utenti statunitensi, con ulteriori paesi in arrivo a breve. Lo scopo è portare questa funzione a oltre un miliardo di utenti entro la fine dell'anno. Speriamo che in questa cifra sia comprensa anche l'Italia, ma al momento non c'è conferma alcuna in merito.

Cosa sono queste AI Overviews? Anziché il solito elenco di siti web, Google raccoglierà le risposte all'intento di ricerca degli utenti, e le presenterà in una forma graficamente più intelligibile. Sarà possibile visualizzare una versione semplificata o anche una espansa delle risposte, e ovviamente potremo dialogare con Google/Gemini per espanderle e arricchirle

Ma cosa ne sarà di tutti quei siti web che sono la vera fonte di questi risultati? In base ai test effettuati, i link inclusi in Ai Overviews dovrebbero ricevere più click che se fossero apparsi nei tradizionali risultati di ricerca, con Google che si impegna a veicolare traffico a editori e cretor. Dobbiamo prendere per buone le parole di Google su questo, anche se le premesse non fanno proprio ben sperare.