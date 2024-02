Niente segreti in famiglia: Google vuole semplificare la condivisione password

Google compie un altro passo verso la semplificazione della gestione degli account in famiglia, e in particolare annuncia delle novità che riguardano la condivisione delle password all'interno del nucleo familiare (ecco i migliori password manager del momento).

Nelle ultime ore infatti Google ha pubblicato un nuovo post sul suo blog dedicato alla gestione degli account in famiglia. L'impegno di Google in questo contesto è consistente da anni. Abbiamo visto infatti arrivare il gruppo Famiglia, utile per condividere automaticamente contenuti su Google Foto, ma anche la condivisione dello spazio cloud con Google One e i metodi di pagamento.