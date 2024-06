Google semplifica la gestione degli indirizzi personali: ecco come

Da molto tempo Google offre la possibilità ai suoi utenti di impostare e salvare degli indirizzi personali . La modalità di inizializzazione di questi indirizzi può essere eseguita tramite diverse strade: la compilazione automatica su Chrome , tramite Maps , o direttamente tramite l'account Google. La novità introdotta da Google riguarda un'opzione per rendere più immediato l'accesso a questi indirizzi.

Google è sempre a lavoro per rendere più semplice la vita ai suoi utenti, e questo lo vediamo dai costanti aggiornamenti che arrivano per le sue app e servizi. Tra questi, troviamo la nuova gestione degli indirizzi personali .

Negli ultimi giorni infatti Google ha inviato una comunicazione a tutti i suoi utenti con un account Google per descrivere come accedere a tutti gli indirizzi personali e gestirli. Per gestione si intende la possibilità di consultare tutti gli indirizzi personali salvati, modificarli o cancellarli.

Gli screenshot che trovate in galleria mostrano l'interfaccia dedicata a questa opzione.

Nella schermata iniziale troverete tutti gli indirizzi salvati e sincronizzati con il vostro account, con le rispettive etichette. Vi ricordiamo che le etichette possono essere assegnate scegliendo tra quelle predefinite, ma anche personalizzate in base alle vostre esigenze.

Con la sezione descritta da Google, sarà possibile accedere a ciascun indirizzo personale salvata, consultarne le informazioni, modificare eventualmente la posizione oppure rimuoverlo definitivamente.

Tenere aggiornati i propri indirizzi personali può rivelarsi un vantaggio in diverse occasioni: avere gli indirizzi salvati e sincronizzati permette di risparmiare tempo quando si devono fornire le proprie informazioni online, tramite la compilazione automatica di Google, la quale coinvolge anche alcuni servizi mobile come Gboard; ma anche velocizzare le impostazioni di navigazione quando si utilizza Maps.

Trovate la sezione presentata da Google a questo indirizzo, dove potrete consultare ed eventualmente modificare tutti i vostri indirizzi personali.