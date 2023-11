Questa novità di Google Slides è per i professionisti delle presentazioni

Per questa tipologia di utenti, Google ha aggiunto (ma sarà visibile in un paio di settimane) una interessante novità nella sua app Slides che consente proprio di effettuare questa operazione senza dover lasciare l'app, e poi di condividere il file risultante una volta che si è finito (leggi anche: come creare grafici con Fogli ).

A volte può capitare di doversi registrare in una presentazione, per spiegare meglio un compito inviato alla propria classe, un progetto ai colleghi o un documento per la formazione (sapete come animare le presentazioni in PowerPoint ?).

Di base verrà aggiunto un riquadro in basso a destra con la ripresa della webcam, ma grazie alla barra degli strumenti potete impostare le vostre scelte di telecamere e microfoni, se disponibili.

Per usarlo, si dovrà andare su Google Slides (solo per gli utenti per cui è stata attivata la funzione, come vedremo dopo), aprire una presentazione e cliccate sul pulsante Rec, poi selezionare Registra un nuovo video (ovviamente bisogna disporre dell'accesso di modifica ai file).

Successivamente, si potrà avviare la registrazione cliccando sul pulsante rosso in basso, e se non si è soddisfatti, mettere in pausa e cliccare su Riavvia la registrazione. Per salvare il video, bisogna invece cliccare sul pulsante Salva in Drive e poi lo si potrà condividere normalmente.

Questo è importante, perché i video avranno una durata limitata di 30 minuti per registrazione e saranno salvati sul vostro Drive, quindi se non si ha abbastanza spazio non si potrà crearne.

Ci sono però un paio di considerazioni da fare. La prima è che si potrà utilizzare la nuova funzione solo su Chrome desktop, e non da dispositivo mobile (ma si potranno vedere le registrazioni dall'app), e la seconda, ancora più importante, è che la funzione è riservata agli account Workspace, Enterprise e Education, quindi non a tutti gli utenti ma solo a quelli a pagamento.

Come anticipato, Google avvierà il rilascio della funzione oggi ma sarà visibile entro un paio di settimane, almeno per gli utenti iscritti al ciclo di rilascio rapido, mentre per gli utenti iscritti al rilascio programmato sarà visibile entro due settimane dal 2 gennaio 2024.