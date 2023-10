Google si prende una bella rivincita su Sonos, e gli utenti ringraziano

Questi dispositivi erano conosciuti come Google Home , e attualmente sono noti come Google Nest . E forse ricorderete che tali dispositivi si sono resi protagonisti di una curiosa vicenda che ha coinvolto Sonos all'inizio di quest'anno. Stiamo parlando della causa intentata da Sonos a Google.

Google rappresenta sicuramente un punto di riferimento anche per i dispositivi smart concepiti per l'utilizzo domestico, come gli smart speaker dotati di Google Assistant .

Per riassumere, Sonos aveva preteso che Google rimuovesse la possibilità di inserire gli smart speaker in gruppi di dispositivi all'interno del proprio ambiente domestico. Questo perché Sonos riteneva di aver brevettato la funzionalità e che quindi Google non potesse usarla per i propri utenti senza un precedente accordo. Il giudice aveva dato ragione a Sonos, condannando Google anche a una multa da 32,5 milioni di dollari.

Ma nelle ultime ore è arrivato il colpo di scena: il tribunale statunitense che si occupa del caso ha ribaltato il primo giudizio, affermando che in realtà già dal 2014, 5 anni prima del lancio della funzionalità brevettata da parte di Sonos, Google aveva proposto una funzione essenzialmente uguale a quella brevettata successivamente da Sonos.

Pertanto, il giudice ha appurato che in realtà Sonos non è stata in alcun modo danneggiata, visto che non si è mai trovata nella posizione di poter rivendicare l'esclusività dell'invenzione.

E questa rappresenta una buona notizia per tutti noi che abbiamo almeno un dispositivo Nest o Google Home in casa, visto che ora Google potrà reintegrare la funzione per inserire i dispositivi in gruppi all'interno dell'area domestica. BigG ha già affermato che entro 48 ore rilascerà la funzione per tutti. Nel frattempo, Sonos ha fatto sapere farà ricorso.