Google sospende l'ultimo update di Google Play System a causa di bug sui Pixel

Vari possessori di Google Pixel, tra cui gli ultimi modelli 8 e 8 Pro, stanno segnalando dei problemi emersi a seguito dell'installazione dell'aggiornamento del sistema Google Play di gennaio 2024. Tra le criticità, l'impossibilità di accedere alla memoria interna dello smartphone, di aprire la fotocamera e di scattare screenshot.

A seguito di queste segnalazioni, Google avrebbe interrotto la diffusione dell'update, avviando un'indagine per accertare la causa di questi bug. In tal senso, secondo una fonte anonima citata dall'esperto di Android Mishaal Rahman, il problema potrebbe risiedere all'interno del DCLA Mainline Module. Per questo motivo, il colosso di Mountain View avrebbe provvisoriamente disabilitato il DCLA (Dynamic Common Library Apex). In questo modo, gli utenti avrebbe riconquistato l'accesso alla memoria del proprio dispositivo.