Google sperimenta Chrome OS come desktop mode di Android

Forse il modo migliore per sfruttare al massimo le potenzialità degli smartphone top e premium odierni è usandoli come se fossero dei PC. Ed è per questo che negli anni molte aziende, come Samsung e Motorola, hanno realizzato quelle che comunemente definiamo come desktop mode, ovvero un'interfaccia di Android completamente ridisegnata come se fosse un PC per ricordare i sistemi operativi più comunemente utilizzati da desktop: Windows e MacOS.

Google ha realizzato di recente una nuova interfaccia più "familiare" per gli schermi più grandi, come tablet e pieghevoli, ma è difficile definirla davvero una desktop mode, anche perché continua a essere pensata principalmente per l'utilizzo con il touch e non con un mouse. Google però ha già un suo sistema operativo per PC: Chrome OS. L'azienda aveva tentato di fondere i due sistemi operativi in Andromeda OS, progetto però morto nel 2017, lasciando spazio a Fuchsia che però è rimasto molto marginale nei progetti dell'azienda.

La notizia odierna è che sembra che un riavvicinamento sia di nuovo possibile. Google avrebbe mostrato a porte chiuse ad alcuni suoi partner, immaginiamo produttori di smartphone ma non abbiamo la certezza una build di Chrome OS fatta girare su macchina virtuale su Android in uno spazio sicuro, funzionalità implementata per la prima volta su Android 13. L'azienda avrebbe proprio mostrato la possibilità di uno smartphone Pixel di eseguire tramite uscita video USB-C (ora che è disponibile anche sui Pixel 8).

Android Authority è riuscita ad eseguire questa build sul suo Pixel 7 Pro (che però non ha uscita video) a conferma che questo sviluppo non è solo una voce di corridoio.