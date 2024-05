Starline sarà in vendita presto: la fantascienza di Google per le videochiamate diventa realtà

Starline, per chi non lo conosce o non lo ricorda, è un progetto illustrato da Google nel lontano 2021, quando eravamo in piena pandemia e le videochiamate erano all'ordine del giorno per qualsiasi tipo di attività in tutto il mondo. In sostanza, si trattava di un'iniziativa particolarmente futuristica, che prevedeva la possibilità di comunicare in videochiamata con un grado di realismo mai visto prima .

Stiamo per assistere a un nuovo e importante passo di Google verso il futuro della comunicazione tra persone. BigG ha infatti appena annunciato che Project Starline sta finalmente per vedere la luce.

Queste conversazioni virtuali molto realistiche avverrebbero tramite la generazione di ologrammi ed elementi 3D, per fornire a entrambi gli interlocutori la percezione che stiano effettivamente parlando di persona, e non attraverso uno schermo e chilometri di cavo per la connessione internet.

L'annuncio di Google finalmente riguarda il futuro debutto di Starline. BigG infatti ha riferito di essere in collaborazione con HP per commercializzare questa soluzione, con l'obiettivo di portarla sul mercato per il 2025 e di integrarla nelle principali piattaforme di videoconferenza, come Google Meet e Zoom.

Grazie ai recenti progressi fatti nei campi dell'intelligenza artificiale e dell'imaging 3D, Google è riuscita a perfezionare Starline in modo da rendere estremamente immersive le videochiamate con il servizio abilitato. Questo permette anche di stimolare maggiormente gli interlocutori, i quali si sono rivelati essere più attenti.

Per "provare con mano" la magia di Starline vi basta vedere il video che trovate in basso, con il quale Google ci mostra un'anteprima delle videochiamate con Starline.

Al momento non conosciamo a che prezzo sarà disponibile l'ultima magia di Google. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di far riferimento al sito ufficiale dedicato.