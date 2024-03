Google ha scelto: da giugno stop ad app e watchfaces di terze parti sui Fitbit

Google ha ufficializzato che tra pochi mesi non sarà più possibile installare app e watchfaces di terze parti su tutti gli smartwatch FitBit utilizzati in Europa. In una pagina di supporto aggiornata, infatti, il colosso di Mountain View ha comunicato la sua intenzione di rimuovere tutte le app di terze parti e i quadranti dell'orologio dai dispositivi Fitbit.

Tutto ciò si concretizzerà a giugno, anche se non si sa ancora se gli utenti saranno ancora in grado di utilizzare app e quadranti che già hanno installato sui propri dispositivi. Inoltre, la società ha affermato che questa decisione è stata scaturita dai "requisiti normativi", riferendosi probabilmente alla legge sui mercati digitali dell'UE oppure ad un'altra recente normativa. Tuttavia, il motivo preciso non è stato ancora rivelato da Google.

I dispositivi interessati saranno: