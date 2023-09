Buon compleanno Google: in arrivo tanti sconti sul suo Store

E proprio nel contesto hardware di Google sono in arrivo delle interessanti novità. Questo perché tra poche settimane cadrà il compleanno di Google . E non è un compleanno qualsiasi, visto che BigG compie ben 25 anni .

Da ormai diversi anni Google costituisce un punto di riferimento anche nel settore hardware, con i suoi dispositivi Pixel che, partendo dagli smartphone , hanno catturato l'attenzione anche in altri segmenti di mercato, come per le cuffie true wireless, tablet e pieghevoli .

Per festeggiare il quarto di secolo Google ha annunciato delle interessanti novità sul Google Store, lo store online dove vende l'intero parco dei suoi prodotti Pixel e Nest.

Se effettuate l'accesso al Google infatti vedrete che è partito un conto alla rovescia, il quale si esaurirà il prossimo 12 settembre, proprio il giorno scelto da Google per festeggiare il suo compleanno. E dal prossimo 12 settembre sul Google Store arriveranno delle interessanti promozioni, le quali dovrebbero tradursi in sconti sull'acquisto dei suoi prodotti.

Al momento non sappiamo quali saranno i prodotti in sconto, e soprattutto dell'entità degli sconti previsti. Dall'immagine allegata da Google sul suo store capiamo che sicuramente saranno in promozione alcuni dei suoi smartphone più recenti. Insomma, non vi resta che pre-registrarvi all'evento, potete farlo attraverso questo link.