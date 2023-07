Google vi fa suonare il violoncello nel suo ultimo esperimento “bird-tuoso”

Il Google Arts & Culture Lab annuncia il rilascio del suo ultimo esperimento di intelligenza artificiale in collaborazione con David Li: Viola the Bird. David Li, già noto per aver partecipato alla creazione di Blob Opera, torna con una nuova esperienza musicale interattiva vi vedrà protagonisti nel suonare il violoncello insieme a Viola the Bird. Non è ovviamente necessario avere conoscenze in ambito musicale, infatti basterà interagire con lo strumento virtuale tramite il mouse o un touchscreen e lasciarsi trasportare dalla musica.

Per la realizzazione di questo esperimento David Li ha collaborato con i musicisti Ashok Klouda, Dave Larkin, Elizabeth Goble, Peter Wilson, Zhivko Georgiev i quali, insieme agli arrangiatori Charles Mauleverer e Martin Batchelar hanno lavorato all'addestramento di una rete neurale al fine di comprendere le composizioni per violino e violoncello. Infine la rete neurale è stata quindi applicata per creare un motore di sintesi audio in tempo reale in grado di generare i suoni di un violoncello o di un violino in base all'input applicato.