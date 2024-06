I Google System Update di giugno sistemano vari bug e nel Play Store appare una novità

Note di rilascio: le novità

A oggi, ecco l'elenco delle novità, ricordandovi che anche se una funzione appare nelle note di rilascio non significa che sia disponibile per tutti, in quanto alcune funzionalità richiedono mesi per essere completamente rilasciate.

Android WebView v126 (2024-06-05)

Miglioramenti alla sicurezza e alla privacy e aggiornamenti per le correzioni di bug.

Nuove funzionalità per sviluppatori per Google e sviluppatori di app di terze parti per supportare funzionalità relative alla visualizzazione di contenuti web nelle loro app.

Importante: alcune funzionalità possono essere sperimentali e disponibili per alcuni utenti.

Servizi per sviluppatori [Telefono] Nuove funzionalità per gli sviluppatori di Google e gli sviluppatori di app di terze parti per supportare i processi relativi a Maps nelle loro app.

Connettività del dispositivo [Telefono] Correzioni di bug per i servizi relativi alle connessioni dispositivo.

Wallet [Telefono] Con questa nuova funzione, sarai in grado di utilizzare l'Installazione guidata di Android per configurare metodi di pagamento non con carta.



Google Play Store v41.3 (2024-06-03)