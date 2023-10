Arrivano i Google System Updates: spicca una novità per Wear OS

Come ogni mese, Google ha rilasciato quella serie di aggiornamenti che vanno sotto il nome di Google System Updates, e che includono correzioni di bug o novità per Android e servizi Google come il Play Store e i Google Play Services (sapete come aggiornare questi ultimi?).

I Google System Updates sono disponibili per telefoni, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, dispositivi Wear OS e dispositivi Chrome OS, e questo mese tra le nuove funzioni spicca la possibilità di collegare un orologio Wear OS a "più telefoni".

Per impostazione predefinita, i servizi Google System aggiornano automaticamente i dispositivi con patch di sicurezza, correzioni di bug e nuove funzionalità, ma potete verificare che sia effettivamente così (o eventualmente cambiare l'impostazione) andando nelle impostazioni del telefono e toccando la voce Google.

Qui toccate in alto a destra il pulsante con tre puntini e selezionate la voce Aggiornamenti dei servizi di sistema, poi nella pagina successiva attivate o disattivate il pulsante.

Quando disabilitate gli aggiornamenti Google System, non disabiliterete gli aggiornamenti di sistema da fonti non Google, come un produttore o un operatore del dispositivo, o gli aggiornamenti alle vostre app attraverso le impostazioni del Play Store. Google inoltre può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disabilitati per risolvere gravi problemi di sicurezza o di sicurezza o per rispettare gli obblighi legali.

Per aggiornare i Google Play Services sul telefono il modo più semplice è andare sulla pagina del Play Store dell'app e aggiornarla da lì, se disponibile, mentre per aggiornare il Play Store avviatelo e toccate il vostro avatar in alto a destra. Ora toccate Impostazioni e poi il menu Informazioni. Toccate Aggiorna il Play Store. Per effettuare l'aggiornamento di sistema di Google Play, andate nelle Impostazioni del telefono, toccate Informazioni sul telefono (in fondo) e selezionate Versione Android. Qui toccate Google Play System Update.

Tra gli aggiornamenti di ottobre non ci sono grandi novità, ma come dicevamo una delle più interessanti riguarda i Play Services, che nella versione 23.39 consentono di collegare un orologio Wear OS a "più telefoni senza soluzione di continuità", il che dovrebbe riferirsi alla capacità di Wear OS 4 di trasferire il vostro orologio da un telefono all'altro senza doverlo resettare.

I Play Services versione 23.40 indicano invece una modifica sulla posizione di salvataggio dei file ricevuti tramite Condivisione nelle vicinanze, che prima era nella cartella Condivisione nelle vicinanze nella cartella Download, ma non specifica quale sarà la nuova posizione.

Infine, l'aggiornamento del Play Store versione 37.8, porterà un "nuovo design nella pagina dei dettagli dell'app", che secondo Google renderà più facile "scoprire e conoscere" le app per gli altri dispositivi Android, come il un orologio, tablet o altro.

Qui sotto trovate l'elenco completo delle novità.