Google Tasks finalmente ha la sua casa in Calendar su web

Google è sempre a lavoro per proporre nuove soluzioni per l'esperienza con le sue app, soprattutto quando si parla di app trasversali dedicate a dispositivi Android, iOS e PC. Negli ultimi tempi abbiamo visto le cose muoversi in maniera molto interessante per Google Tasks.

Google Tasks infatti ha visto una sempre più potente integrazione con gli altri servizi Google, con la possibilità di impostare promemoria direttamente tramite l'assistente di Google e quella di visualizzare tutti i contenuti completati di Tasks nel Calendar di Google.