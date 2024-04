Google Tasks è sempre più il centro della vostra "memoria" digitale

Google Tasks sta per compiere un nuovo e importante passo per diventare il punto di riferimento tra tutti i servizi Google per i promemoria. Google ha infatti annunciato l'integrazione tra Google Keep e Tasks. La novità appena annunciata da Google riguarda appunto la sincronizzazione automatica tra i promemoria creati e salvati su Keep in Google Tasks. Si tratta della stessa mossa fatta da Google lo scorso anno, quando ha implementato la sincronizzazione dei promemoria di Assistant in Tasks.

Dunque, Google Tasks acquisisce un nuovo grado di importanza nell'ambito della gestione centralizzata dei promemoria. In questo modo, tutti i contenuti riguardanti promemoria salvati su Keep li troverete automaticamente anche in Tasks. Questo avrà una particolare utilità, anche considerando la possibilità di visualizzare tutti i promemoria di Tasks all'interno di Google Calendar. In questo modo, tutti gli utenti Google che usano parecchio lo strumento dei promemoria per organizzare questioni private e lavorative avranno un solo posto in cui trovare tutti i loro promemoria. Anche se usano diversi servizi per generarli.