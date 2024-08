Google Traduttore vi dà una ragione in più per comprare un pieghevole

Sono emersi infatti interessanti dettagli su una nuova funzione dell'app Google Traduttore, pensata proprio per coloro che hanno uno smartphone pieghevole e che si rivelerà molto utile in determinati contesti.

La modalità Interpete di Pixel Fold arriva su Google Traduttore

La novità della quale stiamo parlando si ispira alla funzione denominata Interprete che abbiamo visto lanciare con Pixel Fold. Si tratta di una funzione disponibile inizialmente solo su Pixel Fold, la quale permette di usare uno schermo del dispositivo per ciascuno dei due interlocutori, quando ci si trova in una situazione di conversazione in lingue diverse.

Avere uno schermo dedicato a ciascun interlocutore permette di leggere e tradurre simultaneamente ciò che si sta dicendo nell'ambito della conversazione, anche se si usano due lingue diverse.

Su Pixel Fold tale funzionalità è stata resa accessibile tramite Google Assistant, attraverso il relativo comando vocale. Gli utenti però si sarebbero lamentati con Google per la scarsa accessibilità della funzione. E allora Google ha pensato di aggiornare l'app Traduttore con una funzione analoga.

Recentemente infatti è stata introdotta una modalità dual screen su Google Traduttore. Questa permette di usare entrambi gli schermi degli smartphone pieghevoli per condurre conversazioni con traduzione automatica e in tempo reale. L'aspetto interessante è che la funzione non è disponibile solo per Pixel Fold, ma anche per Galaxy Z Fold 6. Vediamo come attivarla:

Aprite l'app Traduttore Selezionare il pulsante per la modalità Conversazione. Selezionare la modalità face-to-face che trovate in alto a destra dell'interfaccia. Selezionare l'icona che identica lo smartphone pieghevole sulla mediana a destra dell'interfaccia. A questo punto dovrebbe apparire un messaggio che avvisa dell'attivazione di entrambi gli schermi del pieghevole per condurre la modalità conversazione in dual screen.

Al momento questa novità sarebbe a disposizione di Pixel Fold e dei pieghevoli Samsung aggiornati almeno ad Android 14.

Non sarebbe invece disponibile per i pieghevoli di altri marchi, come OnePlus Open, Xiaomi MIX Flip e Motorola Razr Plus (2024).

Se avete un pieghevole compatibile e l'app Traduttore aggiornata dovreste averla già ricevuta.