La novità è che adesso la modalità conversazione "rileva e traduce automaticamente le lingue durante la conversazione". C'è infatti un unico pulsante centrale , che potete premere per mettere in pausa la funzionalità, che si anima durante l'ascolto: tutto quello che dovete fare è parlare in italiano, aspettare che compaia la traduzione (rapidissima) e poi il vostro interlocutore potrà rispondervi nella sua lingua; e così via.

L'app di Goole Traduttore (qui trovate alcuni consigli per usarla al meglio ) per Android si è aggiornata alla versione 8.0 , e ha portato con sé una novità che è subito ben visibile al primo avvio: una nuova modalità conversazione , nuova sia nella grafica che, in parte, nelle funzionalità.

Ovviamente è tutto in grafica Material You, con animazioni in tono e colori abbinati a quelli di sistema, ma se per caso preferiste la vecchia modalità a due microfoni, con il testo rivolto verso ciascun interlocutore, potete sempre attivarla tramite uno dei pulsanti in alto.

Tra le opzioni troviamo quelle per la dimensione del testo e per far leggere automaticamente ad alta voce le frasi appena tradotte. E dopo questo aggiornamento, Google Traduttore per Android è una volta di più il punto di riferimento dei viaggiatori, e non solo. Peccato per quell'icona ormai vetusta, che avrebbe senz'altro bisogno di una rinfrescata.