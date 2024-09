Google Trends: addio alle iscrizioni via email sulle tendenze da ottobre 2024

Google offre una vastissima gamma di app e servizi per tantissime tipologie di dispositivi, non solo smartphone (a proposito, ecco la raccolta dei migliori smartphone Android del momento). Google Trends è sicuramente tra questi, e torniamo a parlarne perché Google ha annunciato che ferma le notifiche via email (vi ricordiamo anche come usare Nascondi la mia email di Apple ) sulle tendenze.

Cosa succede con le notifiche via email di Google Trends

Nelle ultime ore Google sta avvertendo tutti gli utenti di Trends, il suo servizio che permette di consultare e tenere traccia dei trend del momento sul web in termini di ricerche effettuate, in merito alla novità che sta per introdurre.

Nello specifico, a partire dal 29 ottobre 2024 non sarà più possibile ricevere notifiche via email in merito alle tendenze del momento registrate da Google Trends.

Allo stesso modo, non sarà più possibile creare nuovi avvisi per ricevere aggiornamenti via email sulle tendenze.

In altre parole, Google sta per chiudere una delle funzioni più interessanti di Google Trends. Questa permetteva agli utenti di scegliere un argomento da monitorare per poi ricevere aggiornamenti via email sulle tendenze di ricerca in un periodo di tempo ben preciso. Una funzionalità utile per avere aggiornamenti automatici sulle tendenze di specifici argomenti sul web, senza doversi ricordare di monitorarne l'andamento accedendo a Trends.

A partire da ottobre questo non sarà più possibile. Vi sono comunque altri metodi per rimanere aggiornati sulle tendenze, come la stessa Google illustra:

Newsletter della home page : ovvero basterà accedere alla home page di Google Trends per iscriversi alla newsletter giornaliera del servizio e ricevere le ultime tendenze direttamente via email.

Feed RSS: basterà iscriversi al feed RSS per ricevere aggiornamenti in tempo reale sugli argomenti delle tendenze.

Insomma, cambia modo di rimanere aggiornati ma Google Trends, se foste utenti affezionati, non vi lascerà completamente a secco. Sicuramente sarà necessario abituarsi alle nuove soluzioni che ha lasciato disponibili Google.

Se foste tra coloro che sono assidui utilizzatori degli avvisi email di Trends, potete scaricare una copia di tutte le vostre iscrizioni accedendo a questo link. Potrebbe essere necessario effettuare il login tramite il vostro account Google per procedere.