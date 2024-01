Google TV si aggiorna per trasformare il televisore in un... telefono?!

I produttori di sistemi operativi stanno cercando di rendere sempre più fluida l'esperienza tra dispositivi come la gestione delle chiamate: lo fa Apple con Handoff, e anche Windows con Collegamento al telefono. Anche Google non vuole essere da meno, e se l'obiettivo della GrandeG è rendere Google TV il centro dell'esperienza multimediale della casa, l'ultima novità permetterà alla televisione di ricevere le telefonate (se volete scoprire come funziona e come utilizzare al meglio Google TV, non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra guida). La funzione, che non è stata annunciata dalla casa di Mountain View e al momento sembra implementata a metà, è stata rilanciata su X da Mishaal Rahman e può essere vista aprendo Google Meet. A questo punto viene visualizzata una notifica che conferma l'attivazione delle notifiche di chiamata.

Toccandola, si apre una nuova sezione dell'app Impostazioni, che consente di attivare e disattivare la possibilità per le app di fornire notifiche di chiamata, il che suggerisce che l'app per videochiamate di Google non sia l'unica a poter, almeno potenzialmente, accedere alla funzione.

Fonte: 9to5Google

Nelle impostazioni, si può leggere: Quando abilitato, puoi ricevere chiamate dalle app supportate su questo dispositivo. Per regolare le preferenze per le notifiche di chiamata per le singole app, fare riferimento alle impostazioni nelle rispettive app. Le notifiche di chiamata vengono visualizzate solo mentre sei nel tuo profilo utente personale su questo televisore. È possibile regolare questa impostazione in altri profili per ricevere chiamate quando tali profili sono attivi. La nuova voce delle impostazioni si trova in Impostazioni > Account e accesso > Account > Notifiche di chiamata, e sarà attivato quando lo abilitate per la prima volta con Google Meet. Questo significa che non potrete scegliere la possibilità di concedere l'accesso alla funzione a livello di app, a meno che queste non offrano impostazioni granulari per le chiamate in arrivo per dispositivo. Quello che si può fare, però, è disattivare le notifiche delle app tramite il menu Impostazioni.

Fonte: 9to5Google