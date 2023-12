Google TV vede importanti novità in arrivo, anche per il tallone d'Achille dei Chromecast

Goolgle ha infatti riferito che sta lavorando a importanti ottimizzazioni per Google TV. Alcune arriveranno per la gestione della RAM, la quale dovrebbe rendere più leggere, in termini computazionali, le app di sistema, così come dovrebbe rendere più fluida la gestione del caricamento dei suggerimenti e dei contenuti personali.

In altre parole, possiamo aspettarci dei miglioramenti in termini di fluidità per tutta l'interfaccia di Google TV, anche sui dispositivi che non sono particolarmente dotati in termini di RAM.

Oltre a questo, arriveranno delle novità anche per la gestione dello storage interno, uno dei punti più deboli dei Chromecast con Google TV, i quali saturano con facilità lo spazio interno disponibile.

Tali miglioramenti dovrebbero rendere meno esose le app preinstallate, soprattutto quelle inutilizzate, in termini di memoria interna occupata.

Arriveranno inoltre delle novità per la scheda Live, la quale dovrebbe presentare una struttura su due colonne. In una di queste dovrebbe esserci la lista dei canali live visti di recente. Arriverà anche una sezione per le news locali, così come dovrebbero arrivare nuovi canali gratuiti. Quanto appena menzionato, soprattutto la parte relativa ai canali gratis e alle news locali, non è detto che arrivi per tutti a livello globale, in quanto potrebbero essere funzionalità dipendenti dai fornitori di servizi locali.

Le novità che abbiamo appena descritto dovrebbero arrivare entro i prossimi mesi, Google non si è pronunciata sulle tempistiche.