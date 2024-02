Google TV si rifà il look: avete ricevuto la nuova interfaccia?

Google ha appena annunciato la distribuzione della nuova interfaccia per Google TV, la sua piattaforma software dedicata appunto alle smart TV che supportano i servizi di Google.

L'immagine che trovate in basso mostra chiaramente ciò di cui stiamo parlando. La nuova interfaccia per Google TV è stata annunciata diversi mesi fa, ora Google si è decisa a rilasciarla per tutti a livello globale.