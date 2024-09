Google TV rilancia il suo servizio streaming gratuito con il nuovo marchio Freeplay

Su Google TV debutta Freeplay, il nuovo marchio dei canali gratuiti

La nuova sezione Freeplay sta debuttando su vari dispositivi Google TV, a partire da Chromecast e smart TV firmati da TCL e Hisense. In particolare, gli utenti americani - dove sono disponibili i canali FAST - potranno trovare il nuovo marchio al di sotto della scheda Live, posizionata nella homescreen della piattaforma streaming di Google.

Il cambio di nome, almeno per il momento, non porta con sé modifiche alle funzionalità. Si può ipotizzare, però, che il marchio Freeplay potrebbe favorire l'integrazione di altri tipi di contenuti gratuiti su Google TV.

Ad esempio, potrebbe essere aggiunti film gratuiti on-demand da YouTube.

In ogni caso, con Freeplay Google starebbe dimostrando di puntare con una certa decisione sui contenuti gratuiti supportati da pubblicità. Vedremo se al cambio nome seguiranno altre novità più consistenti. Nel frattempo, relativamente alla disponibilità di Freeplay in altri mercati, non si hanno ancora novità certe.