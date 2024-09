Google TV si arricchisce di nuove funzioni: controllo smart home, notifiche Nest e molto altro

Le nuove funzioni di Google TV: gestione smart home e notifiche Nest

Non è ancora chiaro se per accedere a queste nuove funzionalità sarà necessario un aggiornamento del sistema operativo, visto che il nuovo Google TV Streamer gira su Android 14 per TV, mentre la maggior parte dei dispositivi esistenti utilizza una versione precedente del sistema.

Questo pannello permette di gestire telecamere di sicurezza, luci, termostati e altri dispositivi smart direttamente dalla schermata della TV. La possibilità di regolare l'illuminazione o di controllare le telecamere di sorveglianza tramite un semplice clic del telecomando offre agli utenti un nuovo modo di interagire con la propria casa, trasformando Google TV in un vero e proprio hub per la domotica .

Personalizza la tua esperienza visiva con il nuovo screensaver

Per chi preferisce un tocco personale, c'è la possibilità di mostrare le proprie foto di Google Photos come screensaver, facendo sì che i momenti più importanti della propria vita siano sempre visibili durante le pause. La combinazione di opzioni AI e foto personali aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione all'esperienza Google TV, rendendo ogni schermo unico e personale.

Google TV non si limita a essere un dispositivo di intrattenimento: con il nuovo aggiornamento, diventa anche uno strumento di espressione personale . La funzionalità di ambient screensaver è stata potenziata, permettendo di creare un salvaschermo personalizzato attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Gli utenti possono descrivere l'immagine che vogliono vedere, e l'AI genererà design unici e suggestivi in base ai comandi dati.

Una sezione dedicata agli sport e il nuovo Google TV Freeplay

Per gli appassionati di sport, Google ha introdotto una nuova pagina sportiva all'interno della sezione "Per Te". Questa pagina consente di visualizzare, in un unico luogo, contenuti sportivi aggiornati, inclusi commenti, highlights su YouTube, e schede per partite in diretta o eventi futuri. L'idea è di fornire agli utenti una vista completa del mondo sportivo, eliminando la necessità di dover cercare manualmente le partite o i contenuti sparsi tra le app.

Accanto a questa novità sportiva, Google TV ha anche rinnovato la sua offerta di canali gratuiti con l'introduzione di Google TV Freeplay.

Questa funzione permette di navigare tra 150 canali gratuiti, suddivisi per genere e argomento. Tra i nuovi canali troviamo titoli come Heartland, The FBI Files e ION Plus, che arricchiscono il catalogo disponibile e garantiscono una vasta scelta per gli spettatori. Il nuovo sistema di navigazione per generi facilita la scoperta di contenuti, rendendo l'esperienza televisiva più immediata e coinvolgente.