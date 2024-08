Google lancia il miglior Chromecast di sempre e manda in pensione tutti gli altri, ma l'Italia per ora è fuori dai giochi

Dopo tante indiscrezioni nelle scorse settimane, è stato appena presentato Google TV Streamer, il nuovo TV Box con Google TV che andrà pian piano a sostituire Chromecast, che da oggi non sarà più prodotto, andando quindi a esaurirsi col tempo. La brutta notizia è che per ora non c'è traccia di disponibilità in Italia del nuovo Google TV Streamer, che da oggi è invece disponibile al pre-ordine negli USA, dove sarà effettivamente in commercio solo a fine settembre. Qui intanto trovate i migliori TV box presenti in Italia.

Addio Chromecast

Dopo 11 anni e oltre 100 milioni di dispositivi venduti, Google terminerà la produzione di ogni tipo di Chromecast, che sarà quindi disponibile solo fino a esaurimento scorte. È un po' la fine di un'era, anche se Google ha promesso che continuerà a fornire aggiornamenti software e di sicurezza per i dispositivi Chromecast più recenti, che a rigor di logica dovrebbero essere Chromecast con Google TV e Chromecast con Google TV HD. Chiariamo che anche il nuovo Google TV Streamer è un dispositivo Chromecast a tutti gli effetti, quindi può essere usato per il casting di contenuti da smartphone e dispositivi compatibili.

Benvenuto Google TV Streamer!

Google TV Streamer non è più un dongle, cioè non sta più "appeso" alla porta HDMI, bensì un TV box vero e proprio, per quanto dalle dimensioni piuttosto contenute. Dalla sua ci sono non solo prestazioni più rapide (il chipset dovrebbe essere il MediaTek MT8696), ma anche maggiore quantità di memoria (4 GB di RAM e 32 GB di archiviazione, finalmente) e connettività migliorata (Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, Gigabit Ethernet). La massima risoluzione supportata è sempre il 4K@60fps, in HDR con Dolby Vision (anche HDR10, HDR10+, HLG), e c'è anche il supporto per l'audio Dolby Atmos (HDMI 2.1). Google TV Streamer è però anche un hub per la casa intelligente: supporta Matter e include un Thread border router, che consente di collegare velocemente e in sicurezza dispositivi per la smart home, come serrature o sensori di movimento.

Inoltre il pannello di Google Home (sincronizzato con quello dell'app) arriva ora sul grande schermo del salotto, tramite il quale è possibile controllare le videocamere di sorveglianza, regolare luci e temperatura, chiudere gli avvolgibili e altro, senza spostarsi dal divano. Il telecomando, che in apparenza non sembra cambiare molto, è stato in realtà ridisegnato affinché sia più semplice da usare e più comodo da tenere in mano. C'è inoltre un nuovo pulsante personalizzabile, ed è possibile trovare un telecomando smarrito semplicemente premendo un pulsante sul Google TV Streamer stesso, o chiedendolo via voce a un qualsiasi smart speaker Google o telefono Pixel. Google TV Streamer ha un prezzo di 99,99$, una cifra tutto sommato piuttosto buona sulla carta, con pre-ordini da oggi negli USA, e disponibilità dal 24 settembre. Come già accennato, ancora per l'Italia non abbiamo alcuna conferma, ma dato che da noi il pre-ordine non è aperto, è logico desumere che siamo estati esclusi quantomeno dal "primo giro".

