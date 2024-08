Il prezzo europeo di Google TV Streamer potrebbe sorprendervi (in negativo)

Di recente sono state diffuse le prime indiscrezioni su Google TV Streamer, ovvero l'erede del noto dongle HDMI di Google, Chromecast con Google TV. A riguardo, nelle scorse ore, hanno iniziato a circolare in rete nuove informazioni sul dispositivo, a partire dal presunto prezzo di vendita in Europa. Vediamo insieme i dettagli di questa notizia.

In Europa Google TV Streamer potrebbe costare non poco

Nel 2020 il colosso di Mountain View lanciò Chromecast con Google TV. Il dispositivo, quasi da subito, ha riscosso un buon apprezzamento da parte del pubblico, nonostante alcuni punti deboli come la poca memoria interna ed un hardware non proprio potente. In tal senso, però, una serie di aggiornamenti software hanno consentito di garantire un'esperienza utente piuttosto positiva.

Ora Google sarebbe pronta a "pensionare" Chromecast con Google TV e lanciare il nuovo dispositivo, Google TV Streamer. Tuttavia, le notizie, almeno quelle riguardanti il prezzo di vendita in Europa, non sarebbero proprio felici. Difatti, sembrerebbe che l'apparecchio potrebbe costare 119,99 euro, quasi il doppio dell'attuale modello con supporto alla riproduzione 4K.