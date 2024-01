Buone notizie per Google TV: il supporto alle cuffie Bluetooth fa un bel passo in avanti

Google ha sfruttato il CES 2024 di Las Vegas per presentare varie novità, tra cui il rilascio - previsto per il mese prossimo - della funzionalità Fast Pair per i dispositivi basati su Google TV. Inoltre, la società lancerà anche un nuovo commutatore audio che permetterà di effettuare velocemente il passaggio tra le cuffie e gli altoparlanti.

Procedendo con ordine, tutti i dispositivi Android TV e Google TV supportano l'opzione che consente la trasmissione dell'audio in streaming alle cuffie Bluetooth, tuttavia questo passaggio può comportare qualche difficoltà e soprattutto una certa lentezza. In tal senso, con alcuni apparecchi può essere necessario accedere alle impostazioni per portare a termine questa operazione.