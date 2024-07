Iniziano i test per Google Vids: cosa sono i video creati da Gemini

Ad aprile 2024, durante l'evento Cloud Next, Google aveva annunciato una serie di novità basate sull'intelligenza artificiale, tra cui una funzione che consente di sfruttare Gemini per creare video in pochi istanti.

Ma non dovete pensare a uno strumento come Sora di OpenAI: Google Vids è pensato per sostituire le presentazioni in ambienti lavorativi: scopriamo cos'è esattamente ora che è iniziata la fase di test.