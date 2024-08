Google Wallet si sta preparando a ricevere una delle novità presentate a maggio durante l'evento I/O 2024 . In particolare, nelle scorse ore, Google ha avviato la distribuzione della funzione "Tutto il resto" (per ora limitata agli Stati Uniti). Scopriamo insieme in cosa consiste questa funzionalità.

Con “Tutto il resto” si potrà aggiungere quasi tutto su Google Wallet

Senza perderci in troppe parole, "Tutto il resto" sostituisce l'opzione "Foto" di Google Wallet. Il nuovo strumento, quindi, permetterà di inserire nel portafoglio digitale tanti documenti, come pass per la biblioteca o per la palestra oppure le classiche carte fedeltà dei supermercati.

Rispetto alla precedente opzione "Foto" vi è una sostanziale differenza: "Tutto il resto" è animato dall'intelligenza artificiale. Difatti, appena l'utente scatterà una foto del documento in questione, l'AI procederà ad analizzarlo e quindi ad inserirlo nell'apposita categoria, dopo aver convertito la foto in un pass digitale. Ovviamente, nel caso in cui l'AI rilevi la presenza di dati sensibili, il pass generato sarà di tipo privato.

Inoltre, nel caso in cui l'utente si accorgesse che qualcosa è andato storto, si potrà intervenire manualmente senza alcun problema. Dunque, anche in un secondo momento, sarà consentito, ad esempio, modificare la categoria di appartenenza del documento interessato.

Google, infine, ha provveduto alla pubblicazione delle istruzioni necessarie per sfruttare questa nuova funzionalità. Per quanto riguarda la disponibilità, come già detto all'inizio dell'articolo, "Tutto il resto" è disponibile per ora soltanto negli Stati Uniti.