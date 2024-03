Google Wallet riceverà una novità che migliorerà l'esperienza degli utenti

Google Wallet, l'app di Google che fa da portafoglio digitale e consente di effettuare pagamenti sfruttando l'NFC, si prepara a ricevere una novità. Difatti, sarà possibile aggiungere i biglietti del cinema e carte d'imbarco in maniera automatica. Procedendo con ordine, fino ad ora Google Wallet permette di archiviare carte di credito e di debito nonché carte d'identità e documenti vari, tra cui patenti, certificati vaccinali e le chiavi digitali per auto.

Google, infatti, recentemente ha ufficializzato che l'app sarà in grado di archiviare automaticamente i biglietti del cinema e carte d'imbarco dopo la ricezione delle specifiche email su Gmail: "I biglietti per il cinema e le carte d'imbarco di Gmail saranno inclusi in Google Wallet quando un utente acquista un biglietto e riceve un'e-mail di conferma. Questa integrazione è attiva per alcune catene cinematografiche e compagnie aeree globali e stiamo lavorando per espanderla" ha evidenziato il colosso di Mountain View.