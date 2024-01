Google Wallet fa un grande passo verso gli smartwatch

Recentemente infatti Google ha lanciato, dopo qualche anno di rumor, i suoi primi Pixel Watch , e sembra intenzionata a continuare su questa strada. Nelle ultime ore sempre da Google sono arrivate delle novità interessanti che però riguardano le app per smartwatch, e in particolare un'app per Wear OS .

Da tempo ormai conosciamo l'impegno di Google nel settore degli smartwatch (ecco dove trovare i migliori smartwatch del momento ). Questo è vero sia in termini software, dove Google è presente con Wear OS , e sia in termini hardware.

Parliamo di Google Wallet, la piattaforma di Google per i pagamenti digitali e che permette anche di salvare carte d'imbarco e tessere fedeltà. Si tratta di una comodità non da poco, a riprova che ormai Wallet è in grado di sostituire davvero il portafogli. La novità arrivata per Wallet consiste nella possibilità di salvare e accedere alle carte d'imbarco direttamente da smartwatch tramite Google Wallet.

La novità sembra essere destinata soltanto agli smartwatch aggiornati almeno a Wear OS 3.

Si tratta ovviamente di una funzionalità che riguarda esclusivamente l'app Wallet per Wear OS. Dopo averla ricevuta avrete la possibilità di visualizzare le carte d'imbarco personali direttamente dallo smartwatch, aprendo Wallet, con la possibilità di scansionare lo schermo dell'orologio al momento dei controlli in aeroporto o in stazione.

Assistiamo quindi a un nuovo passo di Wallet verso l'obiettivo di diventare il nostro nuovo portafogli, visto che circolano voci anche sul futuro supporto di Wallet alle carte d'identità. A chi non piacerebbe?

In attesa di ciò che arriverà, la novità che introduce la visualizzazione delle carte d'imbarco su Wallet dovrebbe arrivare per tutti entro i prossimi giorni. Fateci sapere se l'avete già ricevuta.