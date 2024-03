Più sicurezza per Google Wallet: ogni pagamento dovrà essere autorizzato

Nelle ultime ore infatti sono emerse diverse segnalazioni , anche da utenti europei , in merito alla novità che sta per introdurre Google nel suo Wallet, la piattaforma appunto dedicata ai pagamenti tramite dispositivi mobili.

La novità risiede nell'obbligo di autenticarsi tramite riconoscimento biometrico o tramite PIN ogni volta che si tenterà di effettuare un pagamento tramite Google Wallet sul proprio smartphone.

Questa procedura non è uniforme in tutti i paesi: in alcuni, come Belgio, Francia e Germania, l'autenticazione veniva richiesta soltanto a partire da una certa soglia minima. Sotto tale soglia, non veniva richiesta l'autenticazione per effettuare il pagamento. Questo sembra destinato a cambiare.

Google ha anche emesso un avviso in merito, con il quale avverte gli utenti di Wallet che presto potrà essere richiesta l'autenticazione ogni volta che si effettua un pagamento mobile, indipendentemente dall'importo che si sta pagando.

Insomma, intravediamo una nuova misura di sicurezza per Wallet. Da una parte possiamo capire che questa potrà tradursi in una maggiore scomodità per gli utenti che usano Google Wallet per effettuare gran parte dei pagamenti durante la giornata, dall'altra riconosciamo che si tratta di una misura a tutela degli utenti stessi.

Al momento non abbiamo notato particolari novità sul nostro Google Wallet, ma potrebbe solo essere questione di tempo.