Google Wallet salva tutto: come potrete salvare tutte le tessere e documenti

Google Wallet è il portafoglio digitale di Google che sta prendendo sempre più piede, soprattutto per la possibilità di effettuare pagamenti digitali con il proprio smartphone Android . E la novità che sta per arrivare sicuramente incrementerà il suo appeal. Google Wallet presto potrà salvare tutto .

Google Wallet salva tutto: cosa cambia

Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli su una futura funzionalità di Google Wallet. Quelli di Android Authority infatti hanno analizzato il codice relativo al più recente apk rilasciato per Wallet, e hanno scovato una funzionalità in fase di sviluppo particolarmente interessante.

Come vedete dalle immagini e dall'animazione in basso, Wallet permetterà di avviare la sincronizzazione di qualsiasi tessera o documento personale.

Sarà possibile salvare due tipologie di documenti: quelli classici e quelli personali. Per documenti classici si intende tutti i documenti non personali, come ad esempio l'abbonamento ai mezzi pubblici, o la tessera della biblioteca. Per accedere a questi documenti su Wallet non verrà richiesta l'autenticazione biometrica.

I documenti personali invece includeranno la carta d'identità, la patente di guida, tessera sanitaria, passaporti e simili. Per accedere a tali documenti su Wallet sarà chiaramente necessario autenticarsi tramite riconoscimento biometrico.

Wallet identificherà automaticamente la tipologia di documento sincronizzato, e categorizzerà come "Altro" tutti i documenti di cui non riesce a riconoscere la natura. Per ogni tessera o documento sincronizzato sarà anche possibile cambiare la categoria di appartenenza manualmente.