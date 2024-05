Google Wallet non è un'app per "vecchi"

Dal 10 giugno è possibile che una certa percentuale di utenti non potranno più usare Google Wallet per effettuare i pagamenti con il telefono o lo smartwatch. La GrandeG infatti ha infatti aggiornato (di nuovo) i requisiti minimi dell'app di pagamento (a proposito, sapete come funziona e usare al meglio Google Wallet?), sia per Android che per Wear OS.

I nuovi requisiti minimi per Android e Wear OS

Come si può leggere in una pagina del supporto intitolata "La tua versione di Android non supporta Google Wallet", a partire dal 10 giugno 2024 il requisito minimo per poter usare Google Wallet sarà Android 9 e Wear OS 2.x. Questo significa che tutti i telefoni e smartwatch ancora fermi ad Android Nougat, Oreo (Android 7 e 8 rispettivamente) e precedenti non potranno più utilizzare lo strumento di pagamento. Nel complesso, si tratta di circa il 13% dei dispositivi Android totali secondo i dati di ottobre 2023. Per quanto riguarda Wear OS, ricordiamo che al lancio Wear OS 2 era basato su Android 8.0 Oreo, ma in seguito è stato aggiornato ad Android 9.0 Pie.

I motivi del cambiamento