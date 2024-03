Google Wallet si prepara ad andare d'accordo col suo acerrimo rivale

Stando alle ultime indiscrezioni, Google Wallet presto potrebbe diventare uno strumento prezioso per i pass visto che Google avrebbe la volontà di implementare il supporto ai pass digitali utilizzati da Apple Wallet. Si tratta di un'importante novità visto che lo strumento digitale della società di Cupertino è molto utilizzato tra app e servizi in grado di distribuire biglietti e appunto pass digitali.

Difatti, sempre di più le app delle compagnie aeree oppure i biglietti del cinema presentano il pulsante "Aggiungi a Apple Wallet", mentre per Google Wallet ancora nulla da fare. Tuttavia, presto, le cose potrebbero cambiare. In particolare, il colosso di Mountain View sta lavorando per implementare il supporto per i file "pkpass" su Wallet. A riguardo, diversi utenti, prendendo "spunto" dal post di Mishaal Rahman sull'argomento in questione, hanno evidenziato come i file "pkpass" si stanno aprendo con successo in Wallet.