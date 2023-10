Google Wallet si aggiorna ed è sempre più flessibile

Oggi Google Wallet permette di aggiungere carte di pagamento, carte fedeltà, carte d'imbarco e non solo. L'app è molto supportata da Google, al punto da essere integrata nel sistema operativo Android . E nelle ultime ore ha ricevuto un ulteriore aggiornamento .

Negli ultimi anni i pagamenti digitali hanno fatto passi da gigante, e anche in questo Google ha giocato un ruolo di rilievo con la sua piattaforma Wallet .

Abbiamo visto che tali animazioni possono essere centrate su un tema specifico in occasioni di particolari ricorrenze, come ad esempio particolari manifestazioni sportive. La novità è che ora potete disabilitarle del tutto, accedendo alle impostazioni dell'app Wallet e disattivando la relativa opzione come vedete nello screenshot qui sopra.

Oltre a questa novità, l'aggiornamento di Google introduce anche la possibilità di aggiungere un pass direttamente da una foto o tramite la scansione di un codice QR. Questa opzione, che si affianca a quelle già presenti, permette di aggiungere rapidamente, ad esempio, le tessere d'ingresso a strutture sportive.

La prima novità che abbiamo descritto l'abbiamo già ricevuta, mentre la seconda non è ancora arrivata. Potrebbe anche darsi che si tratta di un'opzione non ancora riservata alla platea italiana. Fateci sapere se sono arrivate dalle vostre parti.