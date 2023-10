Google Wallet sempre più compagno di viaggio: novità per i passeggeri Italo

Al giorno d'oggi i pagamenti mobili sono diventati la quotidianità per milioni di persone, e Google Wallet è sicuramente tra i servizi maggiormente usati in questo contesto (in questa guida trovate come aggiungere le carte a Google Wallet). Nelle ultime ore Google ha annunciato delle interessanti novità che riguardano proprio il suo Wallet, con diverse introduzioni che faranno felici gli utenti di Wallet che usano spesso i trasporti pubblici. Le novità annunciate da Google hanno l'obiettivo di semplificare la vita a coloro che usano i mezzi pubblici o trasporti pubblici con costanza. Tra le novità che ci riguardano più da vicino troviamo la possibilità di aggiungere il biglietto per i treni Italo. In questo modo, tutti coloro che viaggeranno su un treno Italo potranno salvare il biglietto su Wallet ed esibirlo direttamente dal telefono all'eventuale controllo.

Google ha anche messo l'accento alla sempre più ampia diffusione dei pagamenti tramite Google Wallet presso i trasporti pubblici nelle principali città nel mondo. Questa possibilità è a disposizione dei viaggiatori con mezzi pubblici anche in alcune città italiane, come Roma ad esempio. Per acquistare il biglietto d'ingresso sarà necessario soltanto appoggiare il proprio telefono con Wallet sul ricevitore al tornello d'ingresso. In questo contesto, Google ha anche anticipato che arriverà una nuova funzionalità di Wallet che permetterà di tenere traccia di tutti i pagamenti effettuati presso i servizi di trasporto pubblico, in modo da avere a disposizione una cronologia dei pagamenti e degli eventuali risparmi nel caso in cui si acquistino biglietti a tempo.