Finalmente Google Wallet su Wear OS è davvero utile!

Google Wallet è il classico esempio di "incompletezza" di Wear OS. Finora l'app sull'orologio si limitava infatti ai soli pagamenti digitali, che per carità sono la sua funzione principale, ma c'è molto altro. Su smartphone infatti Google Wallet memorizza anche carte fedeltà, carte regalo, tessere per il trasporto pubblico (nessuna azienda italiana, per ora) e altro; tutte informazioni finora non accessibili tramite l'app per Wear OS. Finora, per l'appunto.

Con l'ultimo aggiornamento di Google Wallet per Wear OS arrivano infatti (finalmente) le carte fedeltà! Adesso potete andare al supermercato, da IKEA, H&M e tanti altri negozi, senza davvero mai tirare il telefono fuori di tasca. Con lo smartwatch accedete infatti ai servizi disponibili tramite la tessera fedeltà, e poi, sempre tramite l'orologio, pagate alla cassa.

Non sarà certo una rivoluzione, ma è una aggiunta più che dovuta, considerando che l'app per smartphone ha questa possibilità da anni, e non c'era ragione di non mostrare i codici a barre / QR delle carte fedeltà anche su smartwatch.

Usarle poi è semplicissimo: basta avviare l'app di Google Wallet su Wear OS (spesso ci sono scorciatoie dedicate), e scorrere le carte disponibili. Al termine delle carte di credito troverete l'elenco delle carte fedeltà già memorizzate: toccate quella desiderata e si aprirà il relativo codice a barre / QR sull'orologio, con la luminosità al massimo, pronto per essere letto. E se voleste aggiungerne una nuova? Per quello dovete passare dal telefono, come sempre, ma in fondo in questo caso è davvero più comodo.