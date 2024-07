Google Wallet web arriva in Italia: cosa potrete farci

Arrivano delle importanti novità per coloro che sono utenti di Google Wallet , il portafoglio digitale di Google che permette di salvare carte di pagamento , tessere fedeltà e non solo. Google Wallet web arriva ufficialmente in Italia .

Cosa potrete fare con Google Wallet web

Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano le funzionalità principali di Google Wallet web. L'interfaccia è chiaramente molto coerente con quella che troviamo nell'app per smartphone di Google Wallet.

Come accedere a Google Wallet web

Come abbiamo menzionato sopra, Google Wallet web è disponibile ufficialmente in Italia sin da ora.

Per accedervi non dovrete far altro che aprire il link che trovate in basso. Potrebbe essere necessario effettuare il login tramite il proprio account Google, che dovrà essere lo stesso associato al proprio Wallet.

Al primo avvio vedrete un pop-up di benvenuto, che vi informerà della disponibilità di Google Wallet web anche in Italia.

Google Wallet web | Accesso