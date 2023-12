Google sta preparando una novità per gli amanti dello sport

A seconda delle dimensioni del widget, si potrà scegliere un aspetto a una (immagine sotto a sinistra) o due colonne, ovvero se mostrare un solo incontro o due per riga. Se optate per quest'ultimo, verrà mostrato un incontro in cima (immagine sotto al centro).

Anche Google lo sa, e negli ultimi tempi sta creando delle soluzioni specifiche e indirizzate a una nicchia di utenti ben determinata. È il caso del widget Elenco di titoli di Finanza, che consente di avere sempre a disposizione l'andamento in borsa dei titoli o dei mercati a cui siamo interessati, e a breve potrebbe arrivarne uno per gli amanti dello sport.

I widget sono tra le funzioni più utili di Android o iOS, in quanto ci consentono di ottenere rapidamente informazioni sul meteo, controllare gli eventi del calendario o gestire qualunque altra app a cui siamo interessati (ecco come creare un widget su Android ).

Durante la configurazione iniziale (o anche successivamente), potete scegliere quali squadre seguire (immagine sotto a sinistra), oltre alla possibilità di consentire al widget di mostrare le Raccomandazioni per "incontri, squadre e campionati in base all'attività di ricerca".

Se il widget dovesse funzionare come quello dedicato alla finanza, si potrà accedere alle impostazioni toccando l'icona a forma di matita che appare in basso a destra dopo aver toccato e tenuto premuto sul widget o trascinandolo sulla voce Impostazioni in alto a destra dalla schermata Home.

Da quanto si può vedere, il widget è piuttosto simile a quello Finanza, e come quello segue il colore dinamico del tema di sistema. Al momento non sappiamo quando il nuovo widget Sport sarà rilasciato agli utenti, ma da quanto si può vedere lo sviluppo è in fase piuttosto avanzata quindi non dovrebbe mancare molto.