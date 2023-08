GoPro Hero 12 Black avrà una maggiore autonomia

Da tempo circolano indiscrezioni su GoPro Hero 12 Black. In particolare, si ipotizzava che la nuova fotocamera fosse dotata di un nuovo sensore da 1 pollice. A quanto pare, come riportato su WinFuture, non sarà così: le ultime anticipazioni, infatti, parlano ancora una volta di un sensore da 1/1.9", che come prima scatta foto da 27 megapixel e video da 5.3K a 60 FPS con HDR opzionale in modalità video.