GoPro HERO12 Black ufficiale: il divertimento è servito!

GoPro HERO 12 Black non è una rivoluzione, eppure, proprio per questo, potrebbe essere uno dei modelli più azzeccati di sempre. GoPro ha infatti fatto un piccolo passo indietro, è partita dalla solida esperienza di HERO11 Black, e ha cercato di limare ogni spigolatura. Se ci sia riuscita o meno lo scopriremo in sede di recensione (a breve!), ma le premesse sono davvero ottime.

HERO12 Black: caratteristiche tecniche

Al netto di tutto ciò che era la HERO 11, e che è anche la HERO 12, la novità che più ci ha colpito, nonché una delle critiche principali che avevamo mosso a tutti gli ultimi modelli, riguarda l'autonomia. Parliamo in particolare di un'autonomia più che raddoppiata, anche alle massime risoluzioni (70 minuti in 5,3K@60fps con HyperSmooth 6.0, 58 minuti in 4K@120 con HyperSmooth 6.0): nel passaggio da una generazione alla successiva non è poca cosa! Abbiamo poi l'aggiunta del supporto per auricolari Bluetooth (AirPods in testa, ma non solo: fino a 4 diversi contemporaneamente) tramite i quali potete comandare la action cam senza nemmeno toccarla. Grazie all'ampio campo di ripresa è inoltre possibile realizzare video verticali ad alta risoluzione (4K in 9:16), anche senza ruotare la HERO 12, inoltre il formato 8:7 arriva sia nel Time Warp a 5,3K che negli effetti notturni. Migliora un altro fiore all'occhiello di GoPro, la stabilizzazione. Siamo giunti infatti all'hypersmooth 6.0, che analizza una quantità di dati fino a 4 volte superiore alla generazione precedente, e attivando il blocco dell'orizzonte potete ruotare la action cam anche di 360° e non succederà niente. Ci sono novità anche sui formati di registrazione. GoPro ha aggiunto infatti la registrazione video in HDR, anche in 5,3K, sempre con la possibilità di estrapolare foto a 27 megapixel dai filmati. Arriva inoltre la codifica GP-Log con LUT, ideale per la post-elaborazione, in modo da tirare fuori una color correction da prima della classe. E sempre in tema di riprese professionali, arriva la sincronizzazione illimitata delle fotocamere HERO 12 Black, in modo che se state riprendendo la stessa scena con più action cam, queste siano perfettamente in sincrono, per semplificare il successivo montaggio dei contenuti in Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro e altri software.

E a proposito di software, a novembre arriverà su macOS la rinnovata app desktop di Quik (per Windows nel 2024, sorry), per gli abbonati GoPro, senza costi aggiuntivi. Si tratta di un programma che si sincronizza con l'app per dispositivi mobili e che permette editing cross-platform e gestione dei contenuti, con supporto ai filmati di qualsiasi videocamera, non solo delle GoPro, puntando a diventare il nodo centrale per la gestione multimediale dei propri utenti, e valorizzando al contempo la sottoscrizione al servizio di GoPro. Per le foto abbiamo la nuova modalità foto intervallo, che scatta a intervalli prestabiliti compresi tra 0,5 e 120 secondi, acquisendo scatti singoli ottimizzati in base al momento specifico della ripresa. Infine, l'unica e sola, ma importante, differenza tecnica, è che la HERO 12 include anche il supporto per i classici treppiedi a vite (filettature di montaggio da 1/4-20): il foro è nascosto tra le due alette retrattili, sfruttando davvero al massimo lo spazio a disposizione, anche perché le dimensioni complessive sono le stesse del modello precedente. Assieme alla HERO 12, GoPro lancia anche la Max Lens Mod 2.0, che in 4K@60 ha un campo visivo di ben 177°, il più ampio mai visto su una action cam (+36% in wide screen e +48% in acquisizione verticale), oltre a essere più compatto, più leggero e 2 volte più resistente ai graffi.

Uscita e Prezzo