Evento GoPro domani: due nuove HERO in vista!

GoPro è un nome assolutamente di rilievo nel settore delle action cam (a proposito, ecco le migliori action cam in circolazione), dove da anni ha stabilito un certo standard in termini di performance e affidabilità. E proprio GoPro annuncia un nuovo evento, quello in cui verranno presentati i nuovi modelli del 2024.

L'annuncio di GoPro arriva sul social X, dove l'azienda ha pubblicato un piccolo teaser che ci rivela quando si svolgerà l'evento ufficiale.