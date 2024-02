Premiere chi? GoPro Quik vuole essere l'editor video definitivo per desktop e mobile

Dopo mesi di attesa GoPro ha finalmente rilasciato la prima versione pubblica di Quik desktop, il suo potente editor video già apprezzato su iPhone e Android, che da oggi è disponibile anche per macOS. Nella seconda metà del 2024 arriverà anche la versione per Windows, ma ancora non abbiamo una data precisa in merito.

In occasione del lancio di Quik per macOS GoPro ha annunciato anche un nuovo piano di abbonamento ai suoi servizi, chiamato Premium+, dal costo annuale di 99,99€, che va ad affiancarsi al piano Standard, ora disponibile per 49,99€ (scontati a 24,99€ per il primo anno). Per avere Quik desktop è necessario essere abbonati, anche se ci sono ovviamente delle differenze tra le varie sottoscrizioni che andiamo subito a vedere.