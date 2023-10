Il Governo potrebbe mettere fine alle offerte operator attack

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, è ipotizzabile che se il tutto andasse in porto il prezzo medio delle offerte potrebbe alzarsi. Di contro, però, si potrebbe innescare una concorrenza più sana tra i vari operatori e soprattutto si innescherebbe una proposta di offerte più semplice.

Ovviamente, non si esclude che le società possano scovare qualche opzione per aggirare la normativa. In ogni caso, come si dice sempre in questi casi, occorre attendere per capire come si svilupperà la decisione intrapresa dal Governo.